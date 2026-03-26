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Spezialist für ablösefreie Transfers

Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 12:35
Ein italienischer Spezialist für ablösefreie Transfers will sich Rüdiger krallen

Real Madrids Verteidiger Antonio Rüdiger verfügt über einen auslaufenden Kontrakt. Es soll einen positiven Austausch mit seinem aktuellen Klub bezüglich Vertragsverlängerung geben. Ein italienischer Topklub will den 33-jährigen Abwehrspieler jedoch weglocken.

Juventus hat in den vergangenen Jahren mehrfach gestandene Spieler mit auslaufenden Verträgen ablösefrei geholt. Die Turiner können getrost als Spezialisten betrachtet werden, was dies anbelangt. In der Personalie Antonio Rüdiger wollen sie ihrem Renommee einmal mehr gerecht werden. Laut «tuttosport» unternehmen die Klubverantwortlichen sogar schon konkrete Schritte: Rüdiger wird demnach ein Zweijahresvertrag mit Option auf eine dritte Spielzeit angeboten. Salärtechnisch winken dem deutschen Nationalspieler rund 6 Mio. Euro pro Jahr.

Auch Real wird Rüdiger wohl eine Verlängerung anbieten – diese wird aber definitiv keine Vertragslänge von bis zu drei Jahren enthalten. Auch finanziell könnte das Juve-Angebot besser sein.

Weitere Vereine mischen wohl auch noch mit, darunter Manchester United und Liverpool. Der Routinier steht nun vor einer wegweisenden Entscheidung. Grundsätzlich gefällt es ihm bei Real und in Madrid sehr. Ein Abschied nach insgesamt sechs Jahren ist für den ehemaligen Chelsea-, Roma- und Stuttgart-Profi dennoch nicht ausgeschlossen.

Gewisse Fragezeichen gibt es bei der Physis. In den vergangenen Jahren haben sich die Blessuren und verletzungsbedingten Pausen des Abwehrhaudegens gehäuft. Einen Mangel an Interessenten gibt es offensichtlich trotzdem nicht.

Erst einmal liegt Rüdigers Fokus indes bei der Aktualität und damit beim DFB-Team. Mit der deutschen Nationalmannschaft steht er in den kommenden Tagen der Schweiz und dann Ghana gegenüber.

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