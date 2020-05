James Rodriguez will nur zu einem Klub wechseln

James Rodriguez verfolgt im Sommer ein grosses Ziel: Er will Real Madrid verlassen und zu Stadtrivale Atlético wechseln.

Die Rojiblancos zeigten am kolumbianischen Spielmacher bereits vor Jahresfrist Interesse. Damals klappte es mit dem Transfer nicht. In diesem Sommer soll dies anders sein: James Rodriguez will laut “Mundo Deportivo” unbedingt zu Atlético.

Da der 28-jährige Spielmacher in den Plänen von Real-Coach Zinédine Zidane keine grosse Rolle spielt, lässt man den Nationalspieler wohl ziehen. Ob sich der Klub mit Atlético über die Ablösemodalitäten einigt, steht allerdings noch in den Sternen. James wechselte 2014 für rund 75 Mio. Euro Ablöse zu den Königlichen und steht noch ein weiteres Jahr unter Vertrag.

psc 27 Mai, 2020 19:21