James Rodriguez will wechseln und hat ein Ziel

Der kolumbianische Spielmacher James Rodriguez sieht seine Zukunft nicht mehr bei Real Madrid. Er hat ein klares Ziel vor Augen.

Und dieses Ziel heisst laut “El Universal” Atlético: Der 28-jährige Nationalspieler würde also gerne in Madrid bleiben, aber zum Stadtrivalen wechseln. Da Real-Coach Zinédine Zidane nicht wirklich auf ihn setzt und auch angesichts der Coronakrise, die Real offenbar zu Spielerverkäufen zwingt, ist ein Wechsel gut vorstellbar. Bereits im vergangenen Sommer war Atlético an James Rodriguez dran. Damals liess sich ein Transfer aber nicht realisieren.

Dies könnte sich nun ändern. Atlético soll bereit sein, 25 Mio. Euro zu bieten, die Königlichen fordern 40 Mio. Euro. Verhandlungen sind also noch notwendig, aber nicht aussichtslos. James steht nur noch ein weiteres Jahr unter Vertrag.

psc 5 Mai, 2020 16:50