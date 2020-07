James wohl nie mehr für Real: Zidane deutet Abschied an

Seit seiner Rückkehr zu Real Madrid ist James Rodriguez lediglich eine Randfigur. Ein Abschied in diesem Sommer zeichnet sich schon länger ab. Zinedine Zidane lässt tief blicken.

Seit dem Restart ist James Rodriguez lediglich in einer Partie zum Einsatz gekommen. In den letzten beiden Begegnungen verzichtete Zinedine Zidane gänzlich auf den Kolumbianer. Es liess sich schon länger erahnen, dass es auf eine Trennung in diesem Sommer hinausläuft.

Diesbezüglich hat jetzt auch Zidane eine erste Andeutung gemacht. “Ich weiss nicht, ob er noch einmal für Real Madrid spielen wird”, sagte der Cheftrainer von Real Madrid nach dem 2:0-Erfolg über Deportivo Alaves am Freitagabend. Bereits seit Monaten wird über James’ nächste Karriere-Station gemutmasst.

Angesichts des 2021 auslaufenden Vertrags wird Real jedenfalls einen Verkauf anstreben. Zahlreiche Vertreter aus Italien, Spanien und England wurden bereits genannt. Zu ernsthaften Verhandlungen ist es aber wohl noch nicht gekommen.

aoe 11 Juli, 2020 16:40