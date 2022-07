Jovic bewertet seinen Wechsel von Real Madrid zur AC Florenz

Nach drei Jahren bei Real Madrid wechselte Luka Jovic nun zur AC Florenz. Der Transfer war für den Serben notwendig.

Real Madrid liess Luka Jovic sogar ablösefrei zur AC Florenz ziehen. In der Toskana will der 24 Jahre alte Stürmer seine Karriere nun wieder ankurbeln. “Es war ein Schritt, den ich in meiner Karriere gebraucht habe”, so Jovic.

Der Torjäger ist sich sicher: “Ich mag den italienischen Fussball und denke, dass ich mich in der Mannschaft gut integrieren kann. Die Serie A ist sehr interessant. Ich will, dass wir oben stehen.” Er sei mit dem Wechsel “sehr glücklich” und er wolle sich “für die Möglichkeit bedanken, ein Teil der Fiorentina zu sein und hoffe, dass ich die Erwartungen mit Toren erfüllen kann. Ich verspreche, dass ich in jedem Spiel und Training 100 Prozent geben werde.”

adk 12 Juli, 2022 16:33