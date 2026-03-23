Jürgen Klopp sind die Gerüchte «völlig wurscht»

Jürgen Klopp wird immer wieder mit der Rückkehr an die Seitenlinie in Verbindung gebracht. Zuletzt war es in erster Linie wieder der Job des deutschen Bundestrainers, der ihm winken könnte. Dem 58-Jährigen sind diese Berichte egal.

Klopp beschäftigt sich nicht wirklich mit den medialen Spekulationen. Sie sind ihm sogar «völlig wurscht», wie der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach bei seiner Vorstellung als «Magenta TV»-Experte für die anstehende Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada erklärt. Klopp fungiert seit Anfang 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull und bezeichnet dies als «fantastischen Job». Grundsätzlich stören den früheren Welttrainer die Spekulationen nicht. Es sei schliesslich besser, «die Leute denken, unter Umständen könnte es Jürgen Klopp irgendwann machen, als dass sie denken, der Letzte der es machen sollte ist Jürgen Klopp.»

In Bezug auf Real Madrid findet der Deutsche dann sehr klare Worte. Zwischenzeitlich hiess es in spanischen Medien, dass ihn Real-Boss Florentino Perez bereits kontaktiert habe. Dem ist allerdings nicht so: «Wenn Real Madrid schon mal angerufen hätte, hätte man das gehört. Aber das ist alles nur Blödsinn. Die haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal.»