Jürgen Klopp hat wegen Real Madrid eine Vereinbarung mit Red Bull

Real Madrid könnte sich schon in Kürze von seinem Trainer Xabi Alonso trennen. Der spanische Coach ist mit seinem Team wohl zum Siegen verdammt, um im Amt zu bleiben. Bezüglich möglichem Nachfolger gibt es auch Spekulationen rund um Jürgen Klopp, der trotz Engagement im Red Bull-Imperium zur Verfügung stehen würde.

Der 58-jährige Deutsche hat mit seinem Arbeitgeber offenbar die notwendigen Vorkehrungen getroffen, um bei einem reizvollen Angebot vorzeitig gehen könnte. Gemäss spanischen Medienberichten verfügt Klopp zwar nicht über eine klassische Ausstiegsklausel, dürfte bei ganz bestimmten Offerten aber die Rückkehr an die Seitenlinie tätigen: Konkret müsste ihm die Aufgabe des deutschen Nationaltrainers oder ein Job als Chefcoach bei einem europäischen Spitzenverein winken. Real Madrid erfüllt die Bedingung.

Demnach könnte Klopp trotz lukrativem Vertrag bis 2029 sein Mandat als Global Sports Director im Red-Bull-Konsortium mit sofortiger Wirkung niederlegen, wenn er dies möchte.

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Erstens ist Xabi Alonso noch im Amt und zweitens soll REal auch andere Kandidaten wie Zinédine Zidane oder ihren aktuellen Castilla-Trainer Álvaro Arbeloa in Betracht ziehen.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 17:40