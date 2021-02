Juve führte Gespräche wegen Mendy-Transfer

Ferland Mendy boten sich von rund anderthalb Jahren zahlreiche Wechseloptionen. Auch Juventus Turin führte Gespräche bezüglich eines Transfers.

Ferland Mendy (25) hatte sich einst die Möglichkeit geboten, eine Zusammenarbeit mit Juventus Turin einzugehen. “Wir haben mit Juventus gesprochen, aber sie hatten bereits Alex Sandro”, erklärt Berater Yvan Lee Mee gegenüber der “Tuttosport”.

Der Flügelverteidiger schloss sich letztlich Real Madrid an, das für Mendy knapp 50 Millionen Euro an Olympique Lyon überwies. Doch warum der Entscheid für die Königlichen? “Die Wahrheit ist, dass Real Madrid ihn mehr wollte als jeder andere”, sagt Lee Mee.

Nachdem Mendy eine durchwachsene Debütsaison an der Concha Espina spielte und sich erst gegen Ende etablierte, ist er in der laufenden Spielrunde gesetzt. In 28 Pflichtspielen zählt der Franzose bereits über 2.300 Einsatzminuten.

aoe 27 Februar, 2021 17:00