Kampf gegen Corona: Real stellt Santiago Bernabeu zur Verfügung

Nachdem Real Madrid bereits eine grosszügige Spende für Gesundheitsmaterial getätigt hat, stellt der Verein nun auch das Santiago Bernabeu für den Kampf gegen den Pandemie zur Verfügung.

Die Arena der Madrilenen wird zu einem temporären Zwischenlager für Spenden, wie der Klub auf seiner Webseite am Donnerstag mitteilt. Ziel sei es eine “optimale und effiziente Nutzung der Ressourcen” zu gewährleisten.

Die Region um Madrid ist von der Ausbreitung des Coronavirus besonders stark betroffen. Spanien zählt nach Italien inzwischen die zweitmeisten positiven Fälle in Europa.

Nach einem positiven Test eines Basketballers musste am 12. März auch das gesamte Fussballteam in eine 14-tägige Quarantäne. Diese endet am Freitag.

psc 26 März, 2020 17:27