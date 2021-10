Karim Benzema spricht über einen Wechsel in die MLS

Der französische Torjäger Karim Benzema sorgt bei Real Madrid weiterhin für viele Treffer. Eines Tages könnte ein Wechsel in die MLS für den mittlerweile 33-jährigen Stürmer zum Thema werden. Noch ist es dafür aber zu früh.

Die Gedanken des Angreifers sind derzeit einzig und allein bei seinem aktuellen Verein und in der Équipe tricolore. Ein allfälliger Transfer nach Nordamerika ist noch nicht in unmittelbarer Nähe. “Ich werde im Dezember 34 Jahre alt. Ich spiele weiter und fühle mich immer besser. Ich mag die USA, der Fussball dort wird auch immer besser. Kann ich sagen, dass ich eines Tages dahin wechsel? Momentan bin ich in Madrid”, wird Bezema von “ESPN” zitiert.

Der Routinier spielt bereits seit 2009 für die Madrilenen. Sein aktueller Vertrag ist bis 2023 datiert.

psc 19 Oktober, 2021 18:50