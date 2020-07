Berater-Klartext: “Bale geht nirgendwo hin”

Dass er im letzten Ligaspiel nicht im Aufgebot stand, befeuerte noch mal die Wechselgerüchte um Gareth Bale. Laut seinem Agenten wird er Real Madrid in diesem Sommer allerdings nicht verlassen.

“Die Situation ändert sich ständig. Sie wissen, was mit James und Bale passiert ist, war eine rein taktische Entscheidung. Das ist alles”, sagte Zinedine Zidane nach dem letzten Saisonspiel von Real Madrid bei CD Leganes kurz angebunden. Reals Chefcoach hatte neben James Rodriguez auch Gareth Bale nicht in sein 22-köpfiges Spieltagsaufgebot nominiert.

Viele hielten dies für einen Wink mit dem Zaunpfahl. Zumindest Bale wird in diesem Sommer aller Wahrscheinlichkeit keinen Ortswechsel vornehmen. “Gareth geht es gut. Ihm stehen noch zwei Jahre seines Vertrags zur Verfügung. Er lebt gerne in Madrid und geht nirgendwo hin”, macht Berater Jonathan Barnett bei “BBC Sport” klar.

Bale sei immer noch so gut wie jeder andere in der Mannschaft, kann sich der Waliser der Unterstützung seines Agenten sicher sein. “Es liegt an Zinedine Zidane”, sagt Barnett. Im Winter stand Bale unmittelbar vor einem Wechsel nach China. Insbesondere sein opulentes Gehalt von 15 Millionen Euro macht einen Transfer nahezu unmöglich.

So denkt auch Barnett: “Natürlich gab es Interesse, aber es gibt kaum einen Klub auf der Welt, der ihn sich leisten kann. Es ist ein grosser Verlust, dass er im Moment nicht in der Mannschaft von Real Madrid ist, aber er wird nicht gehen.” Bales Vertrag ist noch bis 2022 datiert.

aoe 20 Juli, 2020 18:00