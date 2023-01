Kroos: Bale «einer der Besten, mit denen ich gespielt habe»

Gareth Bale und Toni Kroos waren bei Real Madrid von 2014 bis 2022 Teamkollegen. Nun spricht Kroos über Bales Karriereende.

Mit 33 Jahren verkündete Gareth Bale am Montag, dass er seine Karriere als Profi beenden wird. «Mir war immer bewusst, dass er auch jemand ist, wo es realistisch ist, dass er nicht ewig Fussball spielt. Ich hatte ein bisschen ein Gefühl, dass die Weltmeisterschaft für ihn noch mal extrem wichtig ist und wenn sie sich zum Beispiel nicht qualifiziert hätten, dann hätte das glaube ich auch schon im Sommer passieren können», sagt Toni Kroos in seinem Podcast «Einfach mal Luppen», den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix betreibt.

Der Weltmeister von 2014 fügt an: «Aber das war eben das grosse Ziel, dann ist er noch mal ein halbes Jahr in die USA. Dort hat er lustigerweise durch körperliche Probleme sehr, sehr wenig gespielt, sie aber im letzten Spiel zum Titel geschossen. Also auch da noch mal die Mission irgendwie erfüllt.» Mit dem Waliser spielte der Mittelfeldmann stets gerne für Real Madrid. «Wenn man sich anguckt, was er gewonnen hat, ist er eine absolute Legende. Unter anderem fünfmal Champions League. Wales hat er auch zu großen Teilen allein geschultert, da ist er oft über sich hinausgewachsen. Auch wenn es gerade hintenraus bei Real nicht so lief wie er und der Verein sich das vorgestellt hatten, war er für mich, was die Qualitäten betrifft und wie gut er für einen Mittelfeldspieler war… Er hat vor mir gespielt und war einer der Besten, mit denen ich zusammengespielt habe. Für einen Mittelfeldspieler ein absolutes Geschenk, denn er war einer, der immer wieder Laufwege angeboten hat, die Goldwert sind», so Kroos.

adk 13 Januar, 2023 11:27