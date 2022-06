Kroos bewertet Real Madrids Transfers um Rüdiger und Tchouaméni

Toni Kroos freut sich darauf, Antonio Rüdiger bei Real Madrid begrüssen zu können. Von den Qualitäten seines Landsmanns sei der Mittelfeldmann überzeugt. Auch zu Aurélien Tchouaméni äusserte sich der Real-Star.

Im Podcast “Einfach mal Luppen” hat Toni Kroos nun offenkundig von Real Madrids Transfers geschwärmt. “Ich habe grosses Vertrauen in Real, wenn sie für jemanden so viel Geld ausgeben, dass derjenige dann auch grosse Qualität hat und funktioniert”, urteilte Kroos über den Transfer von Aurélien Tchouaméni, dessen Ablöse inklusive Boni auf 100 Mio. Euro ansteigen könnte.

Kroos betonte: “Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, dass wir da mit den Transfers gut unterwegs sind. Und wer weiss, vielleicht passiert ja noch etwas.” Der Weltmeister von 2018 könne Tchouaméni noch nicht so gut beurteilen, da er die französische Liga nicht regelmässig verfolge. Er wolle sich lieber sein eigenes Bild machen, sagte daneben aber: “Toni Rüdiger kann ich noch einen Tick besser beurteilen. Top-Innenverteidiger, er hat die letzten zwei, drei Jahre eine Riesen-Entwicklung bei Chelsea gemacht. Ich glaube, er ist einer der besten Innenverteidiger, die es aktuell gibt. Er ist jemand, den man lieber im eigenen Team hat und ich hoffe, auch oft im Training in seinem Team zu sein. Ein Top-Transfer, dazu ablösefrei.” In der deutschen Nationalmannschaft kickten beide bereits miteinander, nun auch bei Real Madrid.

adk 29 Juni, 2022 09:59