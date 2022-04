Kuriose Szene: Courtois diskutiert während VAR-Check mit Sevilla-Fans über Elfmeter

Im zweiten Durchgang traf Viníciús Júnior für Real Madrid vermeintlich zur 3:2-Führung, nachdem die Königlichen gegen den FC Sevilla zwischenzeitlich 0:2 zurücklagen. Allerdings wurde das Tor des Brasilianers nicht gewertet, da dieser die Kugel an den oberen Teil seines Arms bekam. Zumindest entschied sich Schiedsrichter Guillermo Cuadra Fernández so – nachdem er die Wiederholung auf dem VAR-Monitor begutachtet hatte.

Während Fernández die Szene überprüfte, tauschte sich Thibaut Courtois mit den Sevilla-Fans hinter dem Tor aus, ob es denn nun Strafstoss geben wird oder nicht. Der Belgier schien recht friedlich und von Respekt geprägt mit den Anhängern im Ramón Sánchez Pizjuán diskutiert zu haben. Die Sevilla-Fans konnten sich immerhin aber nur kurz darüber freuen, dass der Treffer nicht gewertet wurde, traf Karim Benzema für die Madrilenen in der Nachspielzeit zum Sieg.

My favourite moment last night. Courtois taking a seat and chatting to Sevilla fans during the VAR check about whether it was handball from Vinicius and the goal was going to be ruled out pic.twitter.com/FqhJl9S27a

— Sid Lowe (@sidlowe) April 18, 2022