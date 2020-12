Kurioser Grund: Darum will Nagelsmann auf Real oder Juve treffen

Als Gruppenzweiter erwartet RB Leipzig in der Champions League im Achtelfinale ein absoluter Top-Klub. Trainer Julian Nagelsmann hat zwei Favoriten.

In der Runde der letzten 16 schon gegen einen Titelanwärter wie Real Madrid oder Juventus Turin? Julian Nagelsmann, Cheftrainer von RB Leipzig, würde dies gefallen.

“Real Madrid und Juventus haben wirklich schöne Hymnen. Ich könnte sie mitsingen, wenn auch vielleicht nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch”, sagte der 33-jährige Trainer am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League findet am Montag um 12 Uhr in Nyon statt.

adk 13 Dezember, 2020 16:55