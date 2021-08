Kurz vor Deadline: Real Madrid schnappt sich Jungstar Eduardo Camavinga

Real Madrid schlägt kurz vor Transferschluss doch noch zu und sichert sich das französische Talent Eduardo Camavinga.

Wie französische und spanische Medien am Montagabend berichten, steht der Wechsel des 21-Jährigen zu den Madrilenen bevor. Ein Angebot liege vor, mittlerweile wurde es akzeptiert. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet von 31 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Den Medizintest hat der 18-Jährige bereits bestritten, es fehlt lediglich noch die Verkündung. Camavinga weigerte sich zuletzt seinen noch ein Jahr gültigen Vertrag bei Stade Rennes zu verlängern, was beim Ligue 1-Klub für grossen Ärger gesorgt hat. Nun können die Franzosen dank dem Wechsel noch in dieser Transferperiode doch noch eine Ablöse für den Jungstar erhalten.

Real gibt einen Teil des Gelds aus, das bis zuletzt noch für Kylian Mbappé reserviert war. Da die Madrilenen den Weltmeister in einem Jahr ablösefrei holen wollen, stehen nun Mittel für den Camavinga-Transfer zur Verfügung.

psc 31 August, 2021 00:22