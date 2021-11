Kylian Mbappé stellt Bedingung für einen Real-Wechsel

Ab dem 1. Januar kann Kylian Mbappé frei mit Klubs über einen möglichen Wechsel im Hinblick auf die neue Saison verhandeln. Real Madrid soll gute Chancen haben. Für einen entsprechenden Transfer stellt der französische Weltmeister aber eine Bedingung.

Dabei geht es um die Olympischen Spiele 2024. Diese finden in Paris statt und Mbappé will unbedingt teilnehmen, da dies ein “Kindheitstraum” von ihm sei, wie er zuletzt bei “L’Équipe” kundtat. Laut “AS” will sich Torjäger eine Klausel einbauen, die ihm eine Teilnahme an Olympia 2024 garantiert, falls er dann fit ist. Die Spiele zählen zu den Turnieren, für die die Klubs ihre Profis nicht zwingend abstellen müssen.

In diesem Jahr erhielt Mbappé von seinem aktuellen Arbeitgeber Paris St. Germain übrigens keine Freigabe. Das Turnier fand (wie auch 2024 wieder) im gleichen Jahr wie die Europameisterschaft statt.

psc 3 November, 2021 13:43