«Kylian Mbappe bereut, dass er nicht zu Real Madrid gewechselt ist»

Vor fast genau einem Jahr brodelte die Gerüchteküche in noch nie dagewesenem Ausmass. Grund hierfür war der angeblich bevorstehende Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid. Der Superstar soll heute bereuen, dass er diesen Schritt nicht gegangen ist.

In der Causa Kylian Mbappe überschlagen sich dieser Tage wieder die Ereignisse. Vor wenigen Tagen hatte der Ausnahmekönner seinen Unmut über eine Kampagne von Paris Saint-Germain für die kommende Saison geäussert, weil lediglich sein Konterfei darauf zu erkennen war.

Die Wogen sollen hier allerdings inzwischen wieder geglättet sein. Nun kommt der nächste Aufreger. Der spanische Journalist Edu Aguirre behauptet, dass Mbappe bereut, sich im vergangenen Jahr nicht Real Madrid angeschlossen zu haben und PSG am liebsten sofort verlassen möchte.

«Er bereut schon lange, was im Mai passiert ist, und hat es seinen engsten Leuten gesagt», erklärt Aguirre in der spanischen TV-Show «El Chiringuito de Jugones». Zuvor hatte der Reporter noch darauf hingewiesen, dass «Mbappe seinem Umfeld gesagt hat, dass er PSG heute verlassen würde, wenn es nach ihm ginge. Mbappe will PSG verlassen.»

Eine Zusammenkunft mit Real Madrid in diesem Sommer ist allerdings ausgeschlossen, selbst wenn Mbappe auf einen Wechsel an die Concha Espina drängen würde. Sein Vertrag läuft noch langfristig bis 2025 und Real ist inmitten der wirtschaftlichen Krise nicht möglich, einen solchen Megatransfer zu stemmen.

aoe 8 April, 2023 16:08