Kylian Mbappé fordert Champions League-Verbot für Prestianni

Real Madrids Stürmer Kylian Mbappé fordert nach dem möglichen Rassismus-Eklat rund um Benfica-Profi Gianluca Prestianni einen Ausschluss des Argentiniers aus dem Wettbewerb.

«Prestianni sollte nie wieder in der Champions League auflaufen», hält der Franzose bei «TNT Sports» fest. Für Mbappé ist die Sachlage klar: «Er hat Vini Junior einen Affen genannt, es geschah fünfmal.» Und weiter: «Ich habe es gesehen. Die UEFA hat die besten Kameras, nun warten wir ab. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht mein Schlag Mensch.»

Bereits in der kommenden Woche steht das Rückspiel zwischen Real und Benfica in der Königsklasse an. Die Madrilenen siegen im Hinspiel in Lissabon 1:0. Stand jetzt ist Prestianni spielberechtigt. Mbappé empfiehlt dem 20-Jährigen jedoch nicht anzureisen: «Ich glaube, Prestianni sollte nicht ins Bernabeu kommen, dem besten Stadion der Welt. Er verdient es nicht. Er sollte nicht spielen.»

Die UEFA hat wegen der Vorfälle eine Untersuchung eingeleitet. Bislang sind noch keine Beweisvideos aufgetaucht, die belegen, dass Prestianni das spanische Wort «Mono» (übersetzt: Affe) benutzt hat. Dies vor allem, da der Argentinier bei seinen Äusserungen die Hand vor seinen Mund gehalten hatte.