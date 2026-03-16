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Wieder im Kader

Kylian Mbappé kehrt bei Real Madrid zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 10:14
Kylian Mbappé kehrt bei Real Madrid zurück

Real-Stürmer Kylian Mbappé könnte im Rückspiel des Champions League-Achtelfinals gegen Manchester City wieder auf dem Platz stehen.

Der 27-Jährige steht nach seinen Knieproblemen erstmals wieder im Kader der Madrilenen. Seit einem Monat hat er keine Pflichtspiele mehr bestritten. Zuletzt schonte er sich wegen Problemen im linken Knie.

Diese scheint er nun überwunden zu haben. In der Startelf wird Mbappé wohl nicht direkt wieder stehen, ein Teileinsatz ist aber möglich. Real geh mit einem 3:0-Vorsprung aus dem Hinspiel ins Rückspiel. Neben Mbappé kehrt auch Jude Bellingham in den Kader zurück, der letzte Woche ebenfalls noch fehlte. Er hatte sich Anfang Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Der Kader für das Rückspiel bei ManCity im Überblick:

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