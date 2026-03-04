SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kylian Mbappé könnte länger ausfallen als gedacht

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 März, 2026 11:40
Real Madrid wird die Rückkehr von Torjäger Kylian Mbappé nach dessen Knieverletzung nicht forcieren.

Zuletzt hat der La Liga-Klub die Blessur des 27-Jährigen öffentlich bestätigt. Mbappé arbeitet zwar auf dem Klubgelände, allerdings nur sehr dosiert. Wann der 27-Jährige wieder auf dem Platz steht, ist ungewiss. Gemäss «Mundo Deportivo» könnte es aber länger dauern als erwartet.

Dies hat vor allem mit der Ausgangslage in dieser Saison zu tun: Mbappé will im Sommer mit Frankreich an die WM und dort eine tragende Rolle übernehmen. Das Turnier ist bereits im Hinterkopf des Angreifers, weshalb dieser sicherlich keine zu frühe Rückkehr riskieren wird. Erst wenn er sich wieder zu 100 Prozent wohl und fit fühlt, kehrt er auf den Platz zurück. Ein neuerlicher Ausfall soll ausgeschlossen werden.

Mbappé hat sogar schon einige Monate mit den Knieproblemen zu kämpfen. Zunächst wollte er aber unbedingt weiterspielen. Das sieht nun etwas anders aus.

