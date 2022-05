Mbappés Mutter dementiert eine Vertragsverlängerung bei PSG

Kylian Mbappé sorgt in seiner Heimat einmal mehr für Schlagzeilen: Nachdem “Le Parisien” berichtete, dass sich der 23-Jährige nun zu einer Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain durchgerungen habe, folgt auf dem Fuss das Dementi seiner Mutter.

Diese kümmert sich auch um vertragliche Angelegenheiten ihres Sohns und ist deshalb aus erster Hand informiert. Von einer Einigung mit PSG will sie nichts wissen. “Es gibt keine grundsätzliche Vereinbarung mit PSG oder irgendeinem anderen Club”, schreibt sie auf Twitter und verlinkt darunter direkt den “Le Parisien”-Bericht. Ausserdem fügt sie an: “Die Diskussionen über Kylians Zukunft werden in einem Klima grosser Gelassenheit fortgesetzt, damit er mit Respekt für alle Parteien die beste Wahl treffen kann.”

Bekanntlich will Real Madrid Mbappé im Sommer unbedingt unter Vertrag nehmen. Die Spanier dürfen sich demnach weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer machen. Eine Entscheidung wird wohl erst nach dem Champions League-Final am 28. Mai fallen, in dem die Madrilenen dem FC Liverpool gegenüberstehen.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

