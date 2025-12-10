Kylian Mbappé steht trotz Verletzung im Kader gegen ManCity

Trotz Beschwerden mit dem linken Knie steht Real Madrids Torjäger Kylian Mbappé gegen Manchester City im Kader.

Der 26-Jährige hat alles getan, um für die Partie gegen den Topklub aus der Premier League fit zu sein. Und dies offenbar erfolgreich. Mbappé steht für die Partie am Mittwochabend zumindest im Aufgebot. Ob und wie lange er spielen kann, ist jedoch weiterhin ungewiss.

Die Verletzungsprobleme bei den Madrilenen sind allerdings beträchtlich - vor allem in der Defensive. Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Eder Militao und Eduardo Camavinga stehen Trainer Xabi Alonso allesamt nicht zur Verfügung. Für den Spanier könnte es um seinen Job gehen.

Peter Schneiter 10 Dezember, 2025 14:16