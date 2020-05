Kylian Mbappé verlängert bei PSG unter einer Bedingung

Jungstar Kylian Mbappé kann sich eine Vertragsverlängerung bei Paris St. Germain offenbar vorstellen – allerdings nur unter einer Bedingung.

Der französische Weltmeister ist noch bis 2022 an den Ligue 1-Spitzenklub gebunden. Die Pariser würden den Kontrakt gerne schon zeitnah langfristig verlängern. Kylian Mbappé könnte dem unter gewissen Umständen zustimmen.

Laut “AS” pocht der Torjäger auf eine Ausstiegsklausel für bestimmte Topklubs wie etwa Real Madrid, das nachweislich grosses Interesse an ihm zeigt. Das ganze hat allerdings einen dicken Haken: Gewöhnliche Ausstiegsklausel, wie sie etwa in Spanien sogar Pflicht sind, sind in der Ligue 1 nicht zulässig. Es müsste also eine andere, “kreative” Lösung gefunden werden.

psc 5 Mai, 2020 14:14