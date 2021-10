Kylian Mbappe will im Januar Verhandlungen mit Real Madrid aufnehmen

Der Last-Minute-Versuch von Real Madrid in diesem Sommer scheiterte. Medial gibt es aber weiterhin keine Zweifel daran, dass Kylian Mbappe ab der kommenden Saison für die Blancos spielen wird. Die Verhandlungen darüber sollen in wenigen Monaten aufgenommen werden.

Real Madrid will Kylian Mbappe – und Kylian Mbappe will zu Real Madrid. Aufgrund seines in weniger als einem Jahr bei Paris Saint-Germain endenden Vertrags kann der Superstar im Januar mit dem spanischen Rekordmeister über einen Transfer beraten, ohne PSG darüber zu informieren.

Und genau das hat der 22-Jährige offenbar auch vor. Gemäss “Marca” ist Mbappe fest entschlossen, ab der neuen Saison für die Blancos zu spielen. Daher wolle er im Januar mit den Real-Verantwortlichen über einen Transfer sprechen, der im Zuge seines auslaufenden Vertrags ablösefrei über die Bühne gehen würde.

An der Concha Espina hoffen sie schon seit Längerem darauf, dass Mbappe seinen Wechsel endlich vollziehen wird. “Kylian Mbappe wird zu Real Madrid wechseln. Ich weiss nicht wann, aber er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Er hat es selbst gesagt”, äusserte sich Mbappes Nationalmannschaftskollege und Real-Stürmer Karim Benzema.

