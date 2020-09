Lampard schwärmt von Bale: “Einer der besten Spieler der Welt”

Tottenham hat Rückkehrer Gareth Bale als Neuzugang verpflichtet. Bei der Konkurrenz weiss man um die Stärke des Walisers.

Nach sieben Jahren bei Real Madrid kehrt Gareth Bale zu Tottenham zurück. Der Flügelspieler wird die Qualität der Premier League nochmals anheben. Chelsea-Coach Frank Lampard schwärmt vom walisischen Nationalspieler.

“Gareth Bale ist ein unglaublicher Spieler, er hat eine irrsinge Qualität”, sagte der Trainer des FC Chelsea auf einer Pressekonferenz zur Premier-League-Rückkehr des Starspielers. “Ich erinnere mich noch sehr gut an seine Zeit bei den Spurs und wir haben seine grossen Erfolge mit Real Madrid gesehen.”

Laut Lampard werde die Konkurrenz mit Bale “der in den vergangenen vier, fünf Saison einer der besten Spieler der Welt war” noch stärker. “Tottenham hat schon so ein sehr gutes Team. Sie werden um die Champions-League-Plätze mitspielen – oder sogar mehr”, so der 48-Jährige.

Bis der 31-jährige Flügelspieler, der bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, für die Spurs aufläuft, könnten aber noch einige Wochen vergehen. Beim Medizincheck des Waliser sei angeblich eine leichte Verletzung festgestellt worden.

adk 20 September, 2020 12:14