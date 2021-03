Liverpool-Legende Barnes würde Varane zu den Reds holen

Über die Zukunft von Raphael Varane wird derzeit spekuliert. Verlängert Real Madrid den Vertrag oder verkauft man ihn in diesem Sommer? Der FC Liverpool könnte ein potenzieller Abnehmer sein.

Raphael Varane zählt bei Real Madrid zu den Leistungsträgern, das steht ausser Frage. Und dennoch könnten sich die Madrilenen schon bald mit einem Verkauf des Franzosen befassen müssen. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft 2022 aus. Will er nicht bald verlängern, bleibt den Königlichen wohl nur noch der kommende Sommer, um Ablöse zu generieren.

John Barnes, Legende des FC Liverpool, brachte Varane nun bei den Reds in Gespräch. Gegenüber dem “Express” sagte der 57-jährige Ex-Profi: “Varane wäre eine fantastische Verpflichtung für Liverpool. Er ist schnell, er ist ein guter Verteidiger und grossartig am Ball, also würde er zu der Art und Weise passen, wie Liverpool spielt.”

Generell würde der Weltmeister von 2018 “jedes Team in der Premier League verstärken und wenn er Real Madrid verlässt, dann gibt es eine Menge Teams, die interessiert sind und eine Menge Konkurrenz, um ihn zu verpflichten.”

adk 3 März, 2021 13:06