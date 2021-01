Luka Modric erhält gute Nachrichten von den Real-Bossen

Der Wunsch von Luka Modric geht in Erfüllung: Der kroatische Spielmacher erhält bei Real Madrid einen neuen Vertrag.

Im Anschluss an den 4:1-Sieg gegen Deportivo Alaves deutete der Real-Vorstandsvorsitzende Emilio Butragueno an, dass Modric an Bord bleiben soll. “Es gibt Spieler wie Modric, die diesen Sport besser machen. (…) Es ist ein Luxus für uns, ihn zu haben. Er hat uns so viel gegeben, er gibt uns immer noch so viel und er wird das auch weiterhin tun”, sagte der 57-Jährige.

Laut “Marca” wird der Vizeweltmeister seinen im Juni auslaufenden Kontrakt um ein Jahr verlängern. Möglicherweise nimmt er dafür sogar eine Gehaltskürzung in Kauf. Modric spielt bereits seit Sommer 2012 für die Madrilenen.

psc 25 Januar, 2021 14:48