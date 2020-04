Luka Modric hat über seine Zukunft entschieden

Trotz Vertrag bis 2021 war zuletzt nicht klar, ob Luka Modric auch die nächste Saison bei Real Madrid verbringt. Die Entscheidung scheint gefallen.

Laut “AS” wird der kroatische Spielmacher seinen Vertrag bei den Madrilenen in jedem Fall respektieren. Luka Modric wird also auch nächste Saison im Santiago Bernabeu auflaufen. Der 34-Jährige nimmt wohl auch in Kauf, dass er seine zentrale Rolle der vergangenen Jahren verliert.

Bereits in dieser Saison baute Trainer Zinédine Zidane nicht mehr in allen Spielen auf den Edeltechniker. Dennoch lief Modric bis zur Corona-Unterbrechung 30 Mal für den Verein auf.

psc 2 April, 2020 13:54