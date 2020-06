Lyon-Präsident: Real und ManUtd waren an Talent Cherki dran

Der 16 Jahre alte Rayan Cherki von Olympique Lyon zählt als vielversprechende Zukunftshoffnung. Nun wird klar, dass auch bereits Manchester United und Real Madrid ernsthaftes Interesse am Megatalent bekundet haben.

Mit gerade einmal 16 Jahren bringt es Rayan Cherki bei Olympique Lyon in dieser Saison bereits auf zwölf Profieinsätze. Der Mittelfeldspieler aus dem Jahrgang 2003 wird deshalb bereits mit grossen Klubs in Verbindung gebracht. Zwei ganz namhafte Vereine haben sich schon in der Vergangenheit nach dem Youngster erkundigt.

“Er ist gut genug, um das höchste Level zu erreichen”, erklärt Lyon-Präsient Jean-Michel Aulas bei “Telefoot” und verrät: “Wir haben uns darum bemüht, ihn unter Vertrag zu nehmen, da auch Real Madrid und Manchester United ihn wollten.”

Cherki hat bei OL derweil noch einen Vertrag bis 2022. Er selbst sagte Ende März auf dem YouTube-Kanal seines Vereins, dass es sein Traum sei, später einmal für Real Madrid aufzulaufen.

adk 14 Juni, 2020 11:32