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Keine Gespräche

ManCity reagiert auf Real-Annäherung an Erling Haaland

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 12:30
ManCity reagiert auf Real-Annäherung an Erling Haaland

Manchester City reagiert mit strikter Abweisung auf die Avancen von Real Madrid bei Torjäger Erling Haaland.

Der La Liga-Klub gilt als einer der Interessenten für den norwegischen Torjäger. Von einem Abgang von Haaland will man bei City laut «Football Insider» zurzeit aber überhaupt nichts wissen. Die Klubverantwortlichen werden gar nicht erst auf allfällige Gespräche eingehen. Angesichts des bis 2034 (!) laufenden Vertrags ist dies auch nicht notwendig.

Real bleibt bis auf Weiteres chancenlos – wie auch andere mögliche Interessenten wie Erzrivale Barcelona.

Allerdings gibt es ein Szenario, in dem ein Haaland-Transfer wieder realistischer wird. Und zwar dann, wenn Pep Guardiola sein Aus bei den Skyblues verkünden sollte. Dies ist bereits im Hinblick auf die kommende Spielzeit nicht ausgeschlossen. Eine definitive Entscheidung wird wohl in Kürze fallen. Grundsätzlich ist der Spanier, der am Haaland-Transfer auf die Insel massgeblich beteiligt war, noch für ein weiteres Jahr bis Juni 2027 gebunden. Ob er diesen Kontrakt auch erfüllt, steht aber noch nicht ganz fest.

Erst einmal freuen sich Guardiola und Haaland über den Titel im Carabao Cup, den sie am Sonntag mit dem 2:0-Finalsieg gegen Arsenal eingeheimst haben.

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