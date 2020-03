ManUtd möchte van de Beek-Wechsel zu Real unterbinden

Schon vor etlichen Wochen soll Real Madrid eine Übereinkunft mit Donny van de Beek und Ajax Amsterdam erzielt haben. Manchester United möchte diese Pläne nun aber durchkreuzen.

Über die Zukunft von Donny van de Beek wird nach wie vor stark spekuliert. Wie es bereits vor Wochen hiess, soll der Niederländer schon eine Einigung mit Real Madrid erzielt haben. Im Interview mit der “AS” sagte der Mittelfeldspieler jedoch: “Nichts ist offiziell, ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Die Situation hat sich während der Saison nicht geändert.”

Mit den Blancos also damit noch nichts fix? Gemäss der “Marca” hat Manchester United noch lange nicht von einer Verpflichtung von van de Beek abgesehen. Die Red Devils sind demnach weiterhin dahinter, den 22-Jährigen ins Old Trafford zu locken. Die Königlichen müssten also wohl so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen, um einen Transfer endgültig zu besiegeln – andernfalls landet van de Beek wohl in Manchester.

adk 15 März, 2020 16:55