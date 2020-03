ManUtd will Real Donny van de Beek wegschnappen

Der niederländische Mittelfeldprofi Donny van de Beek von Ajax Amsterdam gilt seit längerem als grosses Transferziel von Real Madrid. Nun funkt Manchester United dazwischen.

Eigentlich sollen sich die Madrilenen mit dem 22-Jährigen bereits so gut wie einig sen. Auch mit Ajax könnte eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer mit einer Ablöse in Höhe von 55 Mio. Euro bestehen. Laut “Marca” hofft ManUtd allerdings noch auf eine erfolgreich Last Minute-Intervention. Schliesslich hat Donny van de Beek bei Real noch nicht unterschrieben und theoretisch ist noch alles möglich.

Der aktuelle Vertrag des Spielgestalters bei Ajax läuft bis 2022. ManUtd müsste Reals Angebot wohl deutlich überbieten, um zum gewünschten Erfolg zu kommen.

psc 16 März, 2020 17:14