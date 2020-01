ManUtd hofft auf Zuschlag bei Donny van de Beek

Manchester United möchte sich Ajax-Profi Donny van de Beek krallen.

Der niederländische Mittelfeldspieler wurde in der Vergangenheit vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Manchester United will laut “ESPN” beim 22-Jährigen aber unbedingt den Zuschlag erhalten. Vertraglich ist van de Beek bis 2022 an Ajax gebunden, nach dieser Saison könnte er seinen Stammklub aber verlassen. Als Ablöse sind wohl rund 50 Mio. Euro gefordert.

psc 8 Januar, 2020 14:41