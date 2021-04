Marcelo verpasst Champions League wegen Wahlhelfer-Einsatz

Real-Profi Marcelo droht das Rückspiel des Champions League-Halbfinals beim FC Chelsea zu verpassen, weil er einen Einsatz als Wahlhelfer leisten muss.

Wie die spanische Zeitung “El Mundo” berichtet, wurde der 32-jährige Linksverteidiger, der über den brasilianischen und spanischen Pass verfügt, vom Wahlvorstand in Madrid unter Millionen Einwohnern zufällig ausgewählt, bei den lokalen Wahlen am 4. Mai auszuhelfen und unter anderem Stimmzettel auszuzählen. Tags darauf findet die Partie in London statt.

Triftige berufliche Gründe kann er nicht vorlegen: Der Wahlvorstand erachtet Fussballspiele offenbar nicht als solchen. Zudem könne Marcelo ja immer noch an der Partie partizipieren, da das Spiel erst am 5. und nicht am 4. Mai stattfindet. Aufgrund der Covid-Verordnungen der UEFA ist eine verspätete Anreise aber kaum möglich.

Tatsächlich muss Real-Coach Zinédine Zidane in der kommenden Woche also wohl ohne Marcelo auskommen.

psc 28 April, 2021 16:11