Marco Asensio zum Medizincheck bei PSG

Der Wechsel des spanischen Angreifers Marco Asensio von Real Madrid zu Paris St. Germain steht vor dem Abschluss.

Wie "Relevo" und Transferexperte Fabrizio Romano berichten, reist der 27-jährige Angreifer am Montag in Begleitung von Berater Jorge Mendes nach Paris und bestreitet dort in Kürze den obligatorischen Medizincheck. Gleich im Anschluss wird der langjährige Real-Profi bei PSG einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen. Pro Jahr soll Asensio ein Jahressalär von 10 Mio. Euro kassieren.

Der Wechsel geht ablösefrei über die Bühne: Der Stürmer hat sich entschieden, Madrid zu verlassen, da ihm Trainer Carlo Ancelotti weiterhin keine Garantie für regelmässige Einsätze geben konnte. Insbesondere in den Topspielen musste sich Asensio häufig mit einer Jokerrolle begnügen.

psc 5 Juni, 2023 14:27