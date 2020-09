Mayoral auf dem Weg zur Roma

Luka Jovic oder Borja Mayoral – einer von beiden soll Real Madrid noch verlassen. Offenbar ist die Wahl auf Letztgenannten gefallen, der vor dem Wechsel zum AS Rom steht.

Realistische Chancen auf regelmässige Spielzeit konnten Borja Mayoral bei Real Madrid auch zur neuen Saison nicht garantiert werden. Nach zwei Leihjahren bei UD Levante kehrt er den Blancos offenbar endgültig den Rücken.

Der avisierte Deal zwischen dem AS Rom und Real stellt sich aber offenbar etwas komplex dar. Gemäss “Il Tempo” ist für Montag eine Telefonkonferenz zwischen den Entscheidern beider Klubs anberaumt. Man sei optimistisch, dass in dieser finale Details geklärt werden können.

Die Roma will Mayoral mit Kaufoption ausleihen, so dass der Iberer seinen in Madrid auslaufenden Vertrag zunächst verlängern muss. Der Vertragspassus soll dann bei 12 bis 13 Millionen Euro liegen. Möglicherweise tritt Mayoral schon am Dienstag den Weg nach Rom an.

Der 23-Jährige ist vorerst als Backup für Edin Dzeko vorgesehen, der in der Ewigen Stadt noch bis 2022 verankert ist.

aoe 28 September, 2020 12:53