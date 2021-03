Mbappé entscheidet nach der EURO über seine Zukunft

Kylian Mbappés Zukunft ist nach wie vor ungeklärt. Der Franzose will offenbar nicht an Olympia teilnehmen, um sich Zeit für seine Zukunftsentscheidung zu nehmen.

Der Vertrag von Kylian Mbappé läuft bei Paris Saint-Germain im Sommer 2022 aus. PSG will den Vertrag mit dem Stürmer unbedingt verlängern, andernfalls streben die Franzosen im Sommer einen Verkauf an. Als potenzieller Abnehmer gilt Real Madrid.

Laut “Le Parisien” soll sich der 22-Jährige unter anderem entschieden haben, nicht an Olympia in Tokio teilzunehmen, weil er nach der EURO über seine Zukunft entscheiden will. Real Madrid dürfte weiterhin locken, ein Verbleib bei PSG wird ihm finanziell schmackhaft gemacht. Wie sich der Weltmeister von 2018 entscheiden wird, scheint noch völlig offen.

adk 28 März, 2021 14:34