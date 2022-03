Mbappé vor Real-Duell zuversichtlich: “Ich spiele sicher”

Kylian Mbappé will unbedingt am Mittwochabend (21 Uhr) gegen Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League antreten. Der Angreifer von Paris Saint-Germain ist bezüglich dessen zuversichtlich.

Bei Paris Saint-Germain wird um einen Einsatz von Kylian Mbappé gegen Real Madrid gezittert. Über eine Vereinsmitteilung kommunizierte PSG am frühen Montagabend: “Mbappé hat beim heutigen Training einen Schlag auf seinen linken Fuss abbekommen. Er wurde heute Nachmittag behandelt. Die klinische Untersuchung war beruhigend und wird in 24 Stunden fortgesetzt.”

Doch der 23 Jahre alte Torjäger wird spielen, zumindest behauptet er es so. “Ich spiele sicher”, wird Mbappé von “Cadena COPE” zitiert. Demnach liege dem spanischen Sender eine entsprechende Textnachricht des Franzosen vor.

Nicht nur geht es für Mbappé und seine PSG-Kollegen um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League, vielmehr könnte es für ihn zugleich eine Reise in die Zukunft sein. Im Estadio Santiago Bernabéu dürfte der Torjäger dem Vernehmen nach ab kommendem Sommer seine Fussballschuhe für Real Madrid schnüren. Ein Sommer-Wechsel von PSG an die Concha Espina gilt gemäss spanischen Medien als sicher. Seinen auslaufenden Vertrag in Paris soll er folglich nicht verlängern wollen.

adk 8 März, 2022 09:38