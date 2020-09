Milan möchte Luka Jovic ausleihen

Noch scheint ungewiss zu sein, ob Luka Jovic in der kommenden Saison das Trikot Real Madrids trägt. Aus Italien heisst es, der Stürmer könne wohl leihweise beim AC Mailand unterkommen.

Luka Jovics Debütsaison bei Real Madrid verlief mit nur einem Treffer unglücklich. Abseits davon sorgte der Serbe, der für 60 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt kam, eher für Negativschlagzeilen. Ob der 22-Jährige eine zweite Chance bei den Königlichen bekommt, scheint noch nicht sicher zu sein.

Laut Informationen der italienischen Zeitung “La Repubblica” steht der Stürmer nach wie vor im Visier des AC Mailand. Die Rossoneri beobachten die Situation von Jovic Medienberichten zufolge schon seit geraumer Zeit und seien nun fest dahinter, den Angreifer auszuleihen.

Milan könnte dabei das gute Verhältnis zu Real in die Karten spielen: Erst kürzlich besiegelten die Klubs die Leihe von Brahim Díaz, der in der Spielzeit 2020/21 auf Leihbasis in Mailand spielen wird. Zudem wird Jovic eine gute Beziehung zu Ante Rebic aus gemeinsamen Eintracht-Zeiten nachgesagt. Der Kroate spielt bereits seit vergangenem Jahr für den siebenmaligen Champions-League-Sieger.

adk 6 September, 2020 16:33