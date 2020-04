Raiola bietet Matthijs de Ligt bereits einem anderen Klub an

Der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt wird nach nur einem Jahr bei Juventus angeblich bereits einem neuen Verein “angeboten”.

Sein Berater Mino Raiola soll schon einmal Kontakt zu Real Madrid geknüpft haben. Dies weil sich angeblich abzeichnet, dass de Ligt in der kommenden Saison nicht mehr erste Wahl sein könnte: Merih Demiral hat sich bei der alten Dame in den Vordergrund gespielt. Zudem wird Giorgio Chiellini eine weitere Saison anhängen. Leonardo Bonucci ist in der zentralen Abwehr ohnehin gesetzt.

Hinter der langfristigen Zukunft von de Ligt bei der alten Dame sollen deshalb einige Fragezeichen stehen. Real wäre zweifellos eine hochkarätige Adresse. Dort könnte dem jungen Niederländer sogar die Rolle als Nachfolger von Sergio Ramos zugetraut werden, dessen Vertrag 2021 ausläuft.

psc 3 April, 2020 14:30