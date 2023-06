Mit Tweet bestätigt: Mbappé will nächste Saison weiterhin für PSG spielen

Nachdem seit Montagabend sehr viel und teilweise auch wild über die Zukunftsplanung von Kylian Mbappé berichtet und spekuliert wird, will dieser mit einem Tweet nun für Klarheit sorgen.

Der Plan des 24-Jährigen sieht vor, dass er die Saison 2023/24 weiterhin im Trikot von Paris St. Germain bestreitet. Zwar schliesst er eine Vertragsverlängerung aus, auf einen Wechsel in diesem Sommer drängt er allerdings nicht. Mbappé verlinkt via Twitter einen Bericht von "Le Parisien", in dem es heisst, dass er noch in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln wolle. Dazu schreibt der Torjäger in grossen Buchstaben "Lügen". Er habe bereits in der Vergangenheit gesagt, dass er die kommende Saison bei PSG spielen wolle, wo er sehr glücklich sei, führt Mbappé aus. An diesem ursprünglichen Plan hat sich also nichts geändert.

Die Frage lautet allerdings, ob die Klubleitung der Franzosen mitmacht: Angeblich will sie einen ablösefreien Abgang des Angreifers im Sommer 2024 verhindern. Genau dieses Szenario droht, wenn Mbappé die Option zur Vertragsverlängerung bis 2025 nicht aktiviert. Deshalb sei dem Spieler auch schon mitgeteilt worden, dass er verlängern "muss" oder ansonsten in diesem Sommer verkauft wird.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

psc 13 Juni, 2023 15:33