Modric plant “noch einige Jahre auf diesem Level”

Luka Modrics Arbeitspapier bei Real Madrid läuft zum Ende der Saison aus, soll aber verlängern werden. Nun äussert sich der Kroate zu seiner Zukunft.

Mit 35 Jahren ist Luka Modric mit Sicherheit nicht mehr der Jüngste bei Real Madrid, aber wohl immer noch einer der Besten. Und genau deshalb wird der Mittelfeldspieler vermutlich auch einen neuen Vertrag in Madrid erhalten, der ihn bis 2022 an den Klub binden würde.

“Über meine Situation kann ich nicht viel sagen. Ich spreche mit dem Klub und alles geht in eine gute Richtung. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin zufrieden damit, wie es sich entwickelt”, sagte Modric am Mittwoch auf einer Pressekonferenz (zitiert via “REAL TOTAL”). “Ich habe nichts Spezielles verändert, arbeite über die Trainingseinheiten hinaus immer noch viel. Und ich habe Lust, zu konkurrieren, etwas beizutragen und zu zeigen, dass das Alter kein Problem ist. Man sollte nicht immer auf das Alter schauen. Wichtig ist, was du auf dem Platz zeigst. Ich denke, dass ich noch einige Jahre auf diesem Level weitermachen kann.”

adk 14 Januar, 2021 10:59