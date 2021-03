Mourinho: Real entscheidet über Bale-Zukunft

Bleibt Gareth Bale dauerhaft bei Tottenham Hotspur oder wird er nach dieser Saison wieder bei Real Madrid aufschlagen? Jose Mourinho will sich zur weiteren Zukunft nicht äussern und verweist lieber auf seinen französischen Amtskollegen.

Wenige Wochen vor Ende des Leihengagements von Gareth Bale bei Tottenham Hotspur ist weiterhin offen, ob es den Waliser dauerhaft zu den Spurs ziehen wird. “In Bezug darauf sollten Sie Ihre Kollegen in Madrid kontaktieren und sie sollten Zidane fragen, da er ein Spieler von Real Madrid ist”, sagte Jose Mourinho während einer Medienrunde, als er zu den anhaltenden Bale-Gerüchte befragt wurde.

Nachdem der Heimkehrer lange Zeit auf sich warten liess, scheint er endlich angekommen zu sein. Im Heimspiel gegen Burnley (4:0) gefiel Bale mit zwei Toren und einer Vorlage. In den Zwischenrundenduellen gegen Wolfsberg in der Europa League steuerte er zwei Treffer sowie eine Vorbereitung bei.

“Er ist kein Tottenham-Spieler, also hat Real Madrid alles in der Hand. Sie haben einen Spieler mit einem Jahr Vertragslaufzeit und haben die Macht in ihren Händen”, sagte Mourinho. “Ich habe nur einen Spieler auf Leihbasis und ich versuche, das Beste aus dem Spieler für Tottenham Hotspur herauszuholen.”

aoe 5 März, 2021 11:44