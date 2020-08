Neuer Klub mischt bei James mit

Die englische Premier League wurde in der Presse bisher als wahrscheinlichstes Ziel von James Rodriguez ausgemacht. Dem Reservist von Real Madrid bietet sich aber offenbar auch eine Option in der Serie A.

Ob die Mixtur aus Ablöse und Gehalt im Poker um James Rodriguez in diesem Sommer überhaupt auch nur annähernd stemmbar ist, wird sich bis zum 5. Oktober klarstellen. Lazio Rom hat sich laut “Gazzetta dello Sport” inzwischen eingeklinkt.

Und da tritt auch schon das erste Problem auf: das Gehalt des Kolumbiers. An der Concha Espina soll James aktuell sechs Millionen Euro verdienen, Lazio kann ihm aber nur deren vier zahlen. Lange Zeit sah es danach aus, als würde sich David Silva nach Rom verändern. Der Iberer hatte jedoch überraschend einen Vertrag bei Real Sociedad paraphiert.

Die für Silva angedachte Rolle könnte zukünftig also James übernehmen, der an Real vertraglich nur noch bis 2021 gebunden ist. Der Spanische Meister will den 29-Jährigen in diesem Sommer unbedingt von der Gehaltsliste bekommen. Interessiert sollen vor allen Dingen Klubs aus der Premier League sein.

aoe 19 August, 2020 10:23