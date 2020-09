Neuer Mittelstürmer für Real? Das sagt Zidane

Real Madrid hat zuletzt einige namhafte Abgänge erlebt. Im Umfeld des Vereins wird über die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers spekuliert. Trainer Zinédine Zidane äussert sich an einer Pressekonferenz dazu.

Der Franzose gibt sich gewohnt schmallippig und will nicht wirklich konkret werden. Mit der Frage konfrontiert, ob denn noch ein neuer Angreifer kommen könnte, meint der 48-Jährige: “Es ist immer die gleiche Frage, dann antworte ich eben auch wie immer. Bis zum 4. Oktober kann alles passieren. Euch interessiert, wer kommen könnte. Ich bin zufrieden mit meinem Kader, der der beste ist. Ich vertraue ihm voll und wir werden arbeiten, um physisch gut in Form zu sein. Und wenn wir entsprechend vorbereitet sind, sind wir konkurrenzfähig und können Ziele erreichen.”

Nach einem torlosen Remis zum Ligastart am vergangenen Wochenende will Real am Samstagabend beim formstarken Betis Sevilla den ersten Saisonsieg einfahren.

psc 25 September, 2020 15:57