Offiziell: Varane wechselt von Real zu Manchester United

Nach zehn Jahren bei Real Madrid nimmt Raphael Varane Abschied. Der französische Innenverteidiger wechselt zu Manchester United, das Medienberichten zufolge rund 50 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt überweist. Lediglich der Medizincheck stehe noch aus.

𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021