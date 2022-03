Optimismus ist da: Real bangt noch um Kroos-Einsatz gegen PSG

Real Madrid bangt noch um einen Einsatz von Toni Kroos im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Der Mittelfeldroutinier scheint aber positiv gestimmt zu sein.

Beim 4:1-Erfolg von Real Madrid am Samstagabend in LaLiga gegen Real Sociedad fehlte Toni Kroos. Der 32-Jährige muss aktuell noch einen Mikroriss in der hinteren linken Oberschenkelmuskulatur auskurieren. Ob er rechtzeitig bis Mittwochabend (21 Uhr) fit ist, wenn es gegen Paris Saint-Germain geht?

“Es ist eine kleine Verletzung, aber es ist nicht hundertprozentig zu sagen, ob es bis Mittwoch reicht. Ich kann es nicht ausschliessen, weil es nichts Grosses ist. Es kommt jetzt einfach wirklich darauf an, wie sich das über das Wochenende entwickelt”, sagte Kroos zuletzt in seinem Podcast “Einfach mal Luppen”.

Wie die spanische Sportzeitung “Marca” am Sonntag berichtete, fühle sich Kroos aber optimistisch. Demnach trainierte der Weltmeister von 2014 im Trainingscenter der Madrilenen in Valdebebas – das aber nur individuell. Ob es für PSG reicht, könnte sich womöglich schon am Montag besser sagen lassen.

adk 6 März, 2022 16:34