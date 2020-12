Paul Pogba: Barça und Real sind vorerst raus

Mino Raiola ist beim möglicherweise anstehenden Transfer von Paul Pogba in dieser Woche zurückgerudert und schloss einen Januar-Wechsel mehr oder weniger aus. Unabhängig davon ist klar, dass der FC Barcelona und Real Madrid ohnehin raus sind.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano in seinem “Here We Go”-Podcast berichtet, sind die beiden spanischen Klubs in einer finanziell angespannten Situation und werden im Januar definitiv nicht aktiv werden. Die Entwicklung der Corona-Pandemie wird abgewartet, ehe man sich um mögliche Neuzugänge kümmern kann.

Auch ein Premier League-interner Wechsel von Pogba ist ausgeschlossen.

PSG befasst sich hauptsächlich mit den Vertragsverlängerungen von Kylian Mbappé und Neymar. Ausserdem träumt man offenbar von der Verpflichtung von Lionel Messi. Pogba ist zurzeit kaum ein Thema – frühestens im nächsten Sommer.

Eine Rückkehr zu Juventus könnte Pogba zwar gefallen, doch auch die Turiner sind zurzeit nicht in der Situation, sich den 27-Jährigen leisten zu können. Immerhin könnte sich dies im Sommer ändern, falls sich die Situation rund um die Einnahmenverluste wegen der Corona-Pandemie entspannt.

psc 16 Dezember, 2020 15:48