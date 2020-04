Paul Pogba hat seinen neuen Klub auserkoren

Der französische Weltmeister Paul Pogba ist sich bezüglich seinen Plänen im Sommer offenbar gewiss.

Immer wieder und schon sehr lange wird über einen möglichen Wechsel des ManUtd-Profis spekuliert. Berater Mino Raiola versuchte ihn bereits im vergangenen Sommer an einen neuen Klub zu vermitteln. Dies scheiterte aber wegen des Veto des englischen Rekordmeisters. Nun will es Paul Pogba offenbar erneut versuchen: Sein Ziel lautet ein Wechsel zu Real Madrid.

Dies berichten die spanische “AS” und die französiche “L’Équipe”. Demnach ist der 27-jährige Mittelfeldspieler angetan von der Möglichkeit im Santiago Bernabeu aufzulaufen. Zudem würde er gerne unter Landsmann und Real-Coach Zinédine Zidane spielen. Juventus, das ebenfalls immer wieder als Interessent gemeldet wird, scheint eher chancenlos zu sein.

Weiterhin ist ohnehin unklar, ob ManUtd Pogba ziehen lässt. Der Franzose ist noch bis 2021 an den englischen Klug gebunden. Vor allem Trainer Ole Gunnar Solskjaer scheint den Spielgestalter nicht ziehen lassen zu wollen. Einzig ein Transfer in diesem Sommer würde den Red Devils aber noch eine einigermassen hohe Ablöse in die Kassen spülen, wobei die Preise auf dem Markt angesichts der Coronakrise wohl im Vergleich zu Vorjahren deutlich tiefer ausfallen.

Diesbezüglich könnte Pogba gemäss “L’Équipe” von Artikel 17 der FIFA-Transferregularien zu profitieren versuchen. Dieser besagt, dass Spieler bis Ablauf ihres 28. Lebensjahres einen gültigen Vertrag mit einem Verein “ohne Nennung von Gründen” auflösen können, sofern sie mindestens drei Jahre dort aktiv waren. Allerdings erhält der Klub, der den Spieler verlässt, eine angemessene Entschädigung für die Restlaufzeit des Vertrags. Die französische Zeitung spekuliert, dass diese zwischen 50 und 60 Mio. Euro liegen könnte. ManUtd stellt bisher deutlich höhere Forderungen.

psc 6 April, 2020 13:18